Sauro Manucci | morto per malore improvviso fuori dal ristorante il consigliere regionale ligure | aveva 70 anni

Dall'altra il lutto per la morte improvvisa di, che ha lasciato tutti spiazzati e con poca voglia di mettersi a litigare nel nome del "senso di responsabilità". Alla fine, in un clima ......seduta di bilancio volge alla conclusione in un clima disteso e collaborativo tra maggioranza e minoranza " complice il lutto bipartisan per l'improvvisa morte del consigliere regionale...Un lungo e caloroso applauso al momento della chiama del nome di Sauro Manucci durante l’appello, con tutti gli sguardi rivolti verso il mazzo di fiori che un collega aveva delicatamente appoggiato po ...Di Massimiliano Lussana Sul banco di Sauro Manucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Liguria, ci sono il fascicolo degli emendamenti al bilancio, centinaia, e un mazzo di fiori.