Sassuolo | le pagelle di CM | Erlic un disastro | Pinamonti torna al gol

Bani 5: ammonito per un fallo su Castillejo, più tardi non ferma Laurienté da ultimo uomo, e ilpassa in vantaggio. (60' Thorsby 6,5: la sua grinta infonde coraggio ai compagni) De Winter 6,...Gli highlights e le azioni salienti di- Genoa 1 - 2, match della diciassettesima giornata di Serie A 2023/2024. Al 26 è Pinamonti ... LEVittoria esterna del Genoa che batte il Sassuolo al Mapei grazie al gol di Ekuban nel finale. Padroni di casa che si portano in vantaggio nel primo tempo al 23' con Pinamonti, bravo a sfruttare l'assi ...Queste le nostre pagelle dopo la gara disputata dal Mapei Stadium contro il Sassuolo MARTINEZ voto 6.5: salva il risultato evitando il raddoppio avversario nel primo tempo allo scadere ...