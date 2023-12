Sassuolo-Genoa | Serie A | chi allontanerà la zona rossa? Probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Al Mapei Stadium di Reggio Emilia si gioca il match valido per la diciassettesima giornata diA tra. Entrambe le squadre puntano alla permanenza nel massimo campionato italiano e questa sfida si rivelerà molto importante proprio in ottica salvezza perché metterà in palio punti davvero pesanti. In classifica le due squadre sono appaiate con sedici punti, a solo più quattro sullaretrocessione. Chi si ferma, quindi, è perduto. Chi vince, invece, potrà vivere un Natale più sereno regalando ai tifosi maggior tranquillità in vista del futuro. Ecco tutto quello che c’è da sapere sucon le ultime del match, il pronostico, lee dove sarà possibile assistere in televisione ...