Sassuolo-Genoa LIVE 1-0 | inizia il secondo tempo

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Al Mapei, il match valido per la 17esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Mapei,si affrontano nel match valido per la 17esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.1-0: sintesi e moviola 1? –il match. 9? – Ilconduce il match. Ilcerca di ripartire in contropiede. 18? – Boloca perde un dente dopo uno contro di gioco. Il centrocampista neroverde rientra in campo. 27? – GOL. Ha segnato Pinamonti su un generoso assist di Laurienté. 34? – Gudmundsson va ad un passo dal gol del pareggio con una rasoiata sul...

Domani sono in programma Monza - Juventus , Bologna - Fiorentina , Sampdoria - Cagliari e. Ilvincendo salirebbe al secondo posto in classifica in condominio con la Lazio , ...Dopo i due incisivi persi da Thorstvedt a Cagliari, anche Daniel Boloca ha perso un dente, come fa sapere l'inviato Dazn da bordocampo al Mapei Stadium per. Il centrocampista si è ...Al Mapei Stadium di Reggio Emilia si gioca il match valido per la diciassettesima giornata di Serie A tra Sassuolo e Genoa. Entrambe le… Leggi ...29' Sassuolo in vantaggio. Genoa sbilanciato in avanti e un lancio dalle retrovie di Boloca mette Laurientié solo davanti a Martinez dopo aver evitato l’intervento di Bani. Il giocatore aspetta ...