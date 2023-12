Sassuolo-Genoa LIVE 0-0 | match equilibrato

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Al Mapei, ilvalido per la 17esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Mapei,si affrontano nelvalido per la 17esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 1? – Inizia il. 9? – Ilconduce il. Ilcerca di ripartire in contropiede. Migliore in campo: a fine partita0-0: risultato e tabellino(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pederses; Boloca, Henrique; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; ...

Alle 18.30 andrà in scena il match di Serie A tra Sassuolo e Genoa. Di seguito riportiamo le Formazioni ufficiali della gara Alle 18.30 andrà in ... (calcionews24)

Si avvicina il fischio d’inizio di Sassuolo - Genoa , gara valida per la 17ª giornata del campionato di Serie A. Si affrontano due squadre in piena ... (calcioweb.eu)

Commenta per primo Empoli - Lazio eaprono la 17ª giornata di Serie A : calcio d'inizio alle 18.30, su Calciomercato.com gli episodi da moviola . EMPOLI - LAZIO Venerdì 22/12 h.18.30 Arbitro: Marchetti Assistenti: ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2023/24: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 17ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l'arbitro Guida. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Empoli-Lazio e Sassuolo-Genoa aprono la 17ª giornata di Serie A: calcio d'inizio alle 18.30, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.