Sassuolo | Dionisi | «Eravamo in controllo Delusi | ma ci rialzeremo»

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Alessio, allenatore del, ha così parlato dopo il match perso contro il Genoa: le sue dichiarazioni Alessioha così parlato a Dazn dopo-Genoa. LE PAROLE – «in, abbiamo giocato per vincere. Abbiamo fatto un errore e l’abbiamo pagato, una cosa che ci è già successa. Siamo stati sfortunati, abbiamo pagato quest’errore. Dovevamo fare il secondo ma poi abbiamo perso. I ragazzi erano dispiaciuti. Non posso parlare solo del risultato, devo analizzare anche la prestazione. Dispiace, perché non abbiamo meritato questa sconfitta. I ragazzi non sono soddisfatti ovviamente, ma bisogna unirsi e tirare fuori carattere e qualità. Sono convinto che così ci».

Ekuban a una manciata di minuti dalla fine regala al Genoa tre punti d'oro in chiave salvezza e al tempo stesso condanna ila una pesante sconfitta che fa traballare la panchina diNatale amaro per i neroverdi. I ragazzi di Dionisi perdono la sfida in casa contro il Genoa per 1-2. Una partita che sembrava sotto controllo con il gol di Pinamonti, ma che poi è stata ribaltata dai ...Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6 ... In panchina: Cragno, Pegolo, Missori, Lipani, Ceide. Allenatore: Dionisi. Genoa (3-5-2): Martinez 6.5; Dragusin 5.5, Bani 5 (15'st Thorsby 6), De Winter 6; Sabelli 6 ...