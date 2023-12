Sassuolo | Dionisi | «Berardi out per un virus intestinale»

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Alessio, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match di Serie A contro il Genoa Alessio, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match di Serie A contro il Genoa. PAROLE – «Sarà un piacere ritrovare Gilardino. Abbiamo fatto i corsi insieme. Gioca Castillejo al posto di. Non manca solo Domenico, ha avuto un. Gioca Castillejo, calciatore di qualità. Non abbiamo problemi da questo punto di vista».

Alessio Dionisi , tecnico del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Genoa, valida per la 17^ giornata di ... (sportface)

"Berardi è il nostro giocatore più importante, ma non è l'unico", dice il tecnico neroverde Sassuolo - Arriva il Genoa e per il Sassuolo domani c'è ... (ilgiornaleditalia)

Commenta per primo Alessioha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti da- Genoa , al via alle 18.30 al Mapei Stadium. Queste le sue dichiarazioni: GILARDINO - 'Sarà un piacere ritrovarlo. Ci conosciamo ...Le formazioni ufficiali. Gilardino con il 3 - 5 - 2 e Vasquez largo a sinistra.punta su Castillejo e ...Ci sono partite che servono ad una squadra per svoltare durante una stagione. Quella di Reggio Emilia per il Genoa potrebbe essere così. Portare a casa un risultato positivo, agrari una… Leggi ...Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match di Serie A contro il Genoa Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del ...