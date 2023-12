Sarri | ' A Babbo Natale chiedo solo una cosa per la Lazio' Le parole dopo l' Empoli

(Di venerdì 22 dicembre 2023)- Laespugna(2 - 0) grazie alle reti di Guendouzi e Zaccagni . Biancocelesti che tornano alla vittoriadue turni, salendo a quota 24 in classifica. Ledi Maurizio ...

Le parole di Maurizionel post ...... come ha detto giustamente, la squadra ha fatto molto bene al cospetto di una formazione ... REGALO DANATALE - 'Cosa chiede aNatale A me interessa la salute , prima di tutto. Credo ...Una partita vinta meritatamente dalla Lazio di Maurizio Sarri contro l'Empoli, seppur non senza complicazioni. I biancocelesti grazie alle reti di Guendouzi e Zaccagni hanno riportato ...Serviva una vittoria contro l'Empoli e quest'ultima è arrivata. La Lazio si riscatta al Castellani con i gol di Guendouzi e Zaccagni che permettono a Sarri di approcciare ...