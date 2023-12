Sardinia Cup | il Settebello trionfa con il Montenegro | adesso gli Europei come obiettivo

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ostia – Ilpunta ad ambiti traguardi nel 2024. La Nazionale di Pallanuoto Maschile intanto mette in bacheca laCup conquistata a Cagliari con il(9-8 dopo il 5-5 dei tempi regolamentari), nella giornata di ieri, e guarda lontano. All’orizzonte vi sono glidi gennaio e poi i Mondiali di Doha. In palio, le Olimpiadi di Parigi 2024. E l’Italia, già pluridecorata e plurimedagliata, punta all’ennesimo pass e successo. E lo farà ancora, partendo proprio dal Polo Acquatico – Frecciarossa di Ostia. Gli Azzurri si raduneranno al Polo Natatorio lidense per proseguire la preparazione in prossimità degli impegni internazionali in calendario. Dal 26 dicembre inizierà il raduno e il giorno successivo ilsi trasferirà a Malta, dove parteciperà al Torneo 4 Nazioni ...

