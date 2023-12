Santo Stefano in musica alla Reggia di Caserta

Leggi su anteprima24

Venerdì 22 dicembre 2023. Martedì 26 dicembre 2023 alle ore 11.15 presso la Cappella Palatina delladisi terrà il tradizionale Concerto per un Giorno di Festa con l'Orchestra da Camera didiretta da Antonino Cascio e con l'insigne pianista Bruno Canino tra i più rappresentativi pianisti internazionali, tra i più assidui solisti ospiti dell'evento. Il concerto, giuntotrentaduesima edizione, è tra i seguiti eventi delle festività natalizie e quest'anno si colloca nell'ambito delle Celebrazioni vanvitelliane – Progetto Music'al tempo di Vanvitelli. In programma capolavori del classicismo, tra cui la Sinfonia in re maggiore KV 81 di Wolfgang Amadeus Mozart, il Concerto in re maggiore per pianoforte e orchestra e la Sinfonia in mi bemolle maggiore n. 76 di Franz Joseph Haydn.