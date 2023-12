Santangelo | 6 | 6 milioni per il Villaggio dei Ragazzi

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Maddaloni. «Anche quest’anno la finanziaria regionale è ricca per Maddaloni. Siamo riusciti a portare per il prossimo triennio a seie seicentomila euro il contributo per la Fondazionedei, incrementando di settecentomila euro all’anno le risorse stanziate dalla Regione. Si tratta di un risultato storico per ildal momento che, grazie alla mia battaglia, siamo riusciti ad aumentare in maniera sostanziale le somme per la gestione ordinaria della Fondazione”. E’ quanto sottolinea – a margine del Consiglio regionale sul bilancio – Vincenzo, consigliere regionale del gruppo Italia Viva. “Rispetto al recente passato, infatti – spiega – non bisognerà più prelevare risorse finanziarie da destinare al concordato con la possibilità di utilizzare tutti i due ...