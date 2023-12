Sanremo 2024 | Geolier debutta in gara con il brano I p’te | tu p’me

(Di venerdì 22 dicembre 2023)inal Festival dicon il, tu, in estate cinque live negli stadi tra cui due a Napoli La sua musica non ha limiti: il suo album Il coraggio dei bambini ha collezionato da gennaio a oggi ben 5 dischi di platino ed è ancora in tutte le classifiche, alla #1 della Classifica degli album più ascoltati dell’anno in Italia su Spotify e della Top Album FIMI 2023 fino ad oggi. Lui è stato dichiarato da pubblico e critica artista dell’anno. A coronamento di un 2023 da record, dopo aver annunciato anche 2 imperdibili live allo Stadio Diego Armando Maradona nella sua Napoli (di cui uno già sold out),sarà inalla 74° edizione del Festival dicon il ...

Si intitola Tutto qui il brano con cui Gazzelle debutta in gara al Festival di Sanremo , il cantautore romano poi andrà in tour nei palasport Il 2023 ... ()

È Apnea il titolo del brano che Emma porterà in gara al Festival di Sanremo 2024 È Apnea il titolo del brano che Emma porterà in gara alla 74° ... ()

Angelina Mango sarà in gara per la prima volta in assoluto al Festival di Sanremo con il brano La noia Angelina Mango sarà in gara per la prima ... ()

Fred De Palma è in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano Il cielo non ci vuole , prima di partire per il tour nei club 28 dischi di Platino ... ()

Tutti i vincitori saranno presenti alla serata di premiazione in programma il 16 gennaioa ... Diodato è in gara alla prossima 74esima edizione del Festival dicon il brano " Ti muovi ". "...... Ruggeri è autore di 32 album e ha vinto due volte il Festival di: nel 1987 con Si può dare ... siamo riusciti ad assicurarci un nome giusto per il Capodannoche quest'anno si terrà in ...In collaborazione con il Centro per l’Impiego della provincia di Imperia, ogni settimana il nostro giornale pubblicherà le offerte dei Centri di Imperia, Sanremo e Ventimiglia con i relativi ...Il produttore, musicista e direttore d'orchestra sarà sul palcoscenico del festival con Loredana Bertè, Nek e Francesco Renga ...