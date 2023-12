Sanità | a Salerno mille nuovi letti per gli ospedali

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Quasie moderni neglie gli hospice della Asl di. E’ stato perfezionato nei giorni scorsi il collaudo di 931elettrificati di ultima generazione in tutti i presidieri dell’Asl salernitana, che hanno permesso di rinnovare completamente il patrimonio aziendale delle attrezzature per la degenza di tutta la provincia con l’obiettivo di migliorare il comfort degli assistiti e l’umanizzazione delle cure. Idispositivi sostituiscono la dotazione aziendale ormai obsoleta all’interno del processo di ammodernamento complessivo dell’Asl. “Continuiamo con il rinnovamento completo delle attrezzature e delle tecnologie dell’Asl – spiega il dg Gennaro Sosto – puntiamo sulla qualità e sull’efficienza per le cure ...