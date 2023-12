San Bartolomeo | archeologia d’avanguardia | ecco il progetto Pics ‘La città dei santi’

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn aggiuntivo, affascinante e suggestivo biglietto da visita per ladi Benevento quello che si offre da stasera in piazza Orsini nel cuore antico della. Proprio nell’area che fu più crudelmente colpita dai bombardamenti aerei alleati del 1943, è nata ladei santi, uno straordinario museo archeologico e storico alla riscoperta della originaria basilica, oggi il Duomo di Benevento, che custodiva le reliquie di uno degli Apostoli (), dopo la traslazione delle reliquie nella Chiesa di San.In questo percorso sotterraneo, il Museo Diocesano è un giacimento di enorme pregio per un programma di valorizzazione dei beni culturali. La sede episcopale si propone di esporre il patrimonio di arte sacra conservato da secoli nell’imponente edificio che ...

Formia – Quella Formia non c’è più. Si è senz’altro evoluta ma non è più l’unico locomotore del treno sud pontino per ragioni antiche e attuali ma ... (temporeale.info)

Traal Mare e Andora sono segnalati 3 km di coda. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Celle Ligure Cronaca Celle Ligure, bomba ......Savona Posted on 7 Marzo 2020 7 Marzo 2020 Author Redazione Sono 4 all'ospedale ingauno e 3 al...al Mare e AndoraSono iniziati da circa un mese i lavori di costruzione del nuovo campo polivalente di Andrate, uno spazio all'aria aperta che fungerà da centro d'aggregazione per i ragazzi, ma anche per altre fasce d ...E' iniziata oggi, venerdì 22 dicembre 2023, la posa delle fondazioni in calcestruzzo per il locale "Sala Polifunzionale" dell'ex Bocciofila di San Bartolomeo in Bosco. Il vecchio prefabbricato è ...