Samsung Galaxy S23 da 256 GB torna al minimo storico | super occasione di Natale

Tra gli smartphone di ultima generazione, ilS23 si distingue per compattezza e prestazioni. Il dispositivo è attualmente disponibile a soli 669 , con un super sconto del 32% attivo solo su Amazon. Per chi vuole aggiornare il ...In attesa del lancio della serieS24,si prepara a introdurre ilXCover 7, un rugged phone con specifiche e funzionalità adatte agli ambienti più difficili .sta intensificando i preparativi non solo per ...Le schede tecniche leakate dei Samsung Galaxy S24 ci hanno svelato che i tre smartphone arriveranno con un SoC Snapdragon 8 Gen3, ma pare anche che in alcuni mercati Samsung utilizzerà il SoC ...Se questa discussione ti è stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!