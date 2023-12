Samardzic | obiettivo concreto | l’affare potrebbe concludersi prima del previsto

2023-11-03 01:00:35 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la Gazzetta: Doppia sfida alla Juve, stessi ... (justcalcio)

In questi giorni è scattato l' alla rme centrocampo in casa Napoli . Tra infortuni vari, cessioni in vista e qualche incidente di percorso... (calciomercato)

è uncosì come Boubakary Soumaré , di proprietà Leicester ma in prestito al Siviglia, francese di 24 anni e altre caratteristiche: muscoli e verve che potrebbero tornare utili ...GLI OBIETTIVI - Il dopo Zielinski porta il nome di Lazardel Napoli, che potrebbe fare un tentativo anticipando i tempi nel mese di gennaio. Ma la priorità oggi è un'altra, il ...Samardzic è un obiettivo così come Boubakary Soumaré, di proprietà Leicester ma in prestito al Siviglia, francese di 24 anni e altre caratteristiche: muscoli e verve che potrebbero tornare utili ..."Il Napoli sta pensando seriamente a Samardzic". Così scrive l'edizione odierna di Repubblica sul centrocampista dell'Udinese, che potrebbe diventare un obiettivo di mercato del club azzurro ...