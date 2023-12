Samardzic-Napoli | nuovo assalto | può arrivare con la cessione di Elmas

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ilpuntadell’Udinese per rimpiazzare: puòcon i soldi delladel macedone. Alternative Soumaré e Thuram.– Il club del patron De Laurentiis punta a grandi manovre nel mercato invernale: conormai ceduto al Lipsia (lo ha annunciato anche De Laurentiis), la società azzurro cerca una valida alternativa. Il primo nome in lista è quello di Lazardell’Udinese, profilo che piace da tempo. Ecco quanto scritto dal Corriere dello Sport: “La priorità è puntare a un centrocampista puro, meglio ancora se giovane e di talento: un tipo come Lazar, vecchio pallino delche l’Udinese valuta più o meno la cifra ricavata dalladi ...