Salute | raggiunti tutti i target europei 2023 del Pnrr

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - Il ministero dellaanche per ilha raggiuntodella Missione 6 –, necessari per richiedere all'Europa l'erogazione della quinta tranche di pagamento prevista dal. Infatti, nel mese di dicembre - spiega il ministero in una nota - è stato raggiunto ilriferito all'intervento di investimento “Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici” diretto a sviluppare l'utilizzo consolidato ed uniforme sul territorio nazionale delle innovazioni tecnologiche a beneficio del paziente. In particolare, si evidenzia, il traguardo è stato completato con l'adozione di almeno un progetto di telemedicina in ogni Regione. Rispetto al raggiungimento di questo ...

