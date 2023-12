Saltburn | la spiegazione del finale del film con Jacob Elordi

(Di venerdì 22 dicembre 2023) La regista e sceneggiatrice Emerald Fennell sa certamente come giocare con le aspettative del pubblico., il suo secondodopo l’esordio Una donna promettente, premiato con l’Oscar alla miglior sceneggiatura, arriva oggi su Prime Video e offre un altroricco di colpi di scena. Tra i grandidell’autunno 2023,potrebbe essere tra quelli che più lasceranno gli spettatori a interrogarsi su ciò che hanno appena visto. Questa confusione non è in realtà dovuta alla trama in sé, dato che gli eventi e le svolte delsono piuttosto facili da seguire. Al contrario, sono le domande sul significato della storia e il suo simbolismo a incuriosire particolarmente il pubblico. Tra le tante tematiche trattate da, vi sono il privilegio, ...

Conclusioni Come scritto nella recensione di, il nuovo film di Emerald Fennell dimostra ... Ladel finale fatta dal protagonista potrebbe non piacere a tutti.Conclusioni Come scritto nella recensione di, il nuovo film di Emerald Fennell dimostra ... Ladel finale fatta dal protagonista potrebbe non piacere a tutti.La recensione di Saltburn, film di Emerald Fennell con protagonisti Barry Keoghan e Jacob Elordi: l'ossessione per la ricchezza in un caleidoscopio pop sexy e inquietante. Su Prime Video dal 22 dicemb ...