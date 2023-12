Saltburn | come finisce il film?

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Alla fine di, l’enigmatico Oliver Quick interpretato da Barry Keoghan sconvolge gli spettatori dopo aver preso il controllo della dimora die della fortuna della famiglia Catton, ballando completamente nudo tra le antiche stanze della tenuta estiva di proprietà del suo “amico” Felix (Jacob Elordi) e della sua famiglia; una famiglia interamente deceduta per mano di Oliver stesso, che dal primo momento in cui aveva messo piede all’interno della magione dell’aristocratia famiglia inglese aveva pianificato di prendere il loro posto nella maniera pià viscida e violenta. Tutto questo nelle ultimissime scene delal ritmo di “Murder on the Dancefloor” di Sophie Ellis-Bextor, una danza senza veli per celebrare finalmente la sua ascesa nella società e la morte della famiglia Catton.è un ...

OSCAR 2024: BILLIE EILISH, DUA LIPA, OLIVIA RODRIGO e JARVIS COCKER nelle shortlist

..." "What Was I Made For," e "I'm Just Ken" sono nominati ai Golden Globes, cosìil brano di ... LE NOMINATION Music (Original Score) Anthony Willis -Daniel Pemberton - Spider - Man: Across ...

Oscar 2024: annunciate le short list di 10 categorie

La cerimonia, il 10 marzo, verrà poisempre trasmessa in diretta su Sky. Documentario "...Jones il Quadrante del Destino " " Killers of the Flower Moon " "Oppenheimer" "Poor Things" "" "...

Bradley Cooper only now learning about an iconic piece of British culture stuns fans

The Maestro Oscar hopeful, who co-wrote, directed and stars in the film, which is now streaming on Netflix, was busy doing some promo for it with co-star Carey Mulligan, who plays Felicia Montealegre, ...

Monica Saltburned ’Em

K ari Lake suffered a fresh legal blow on Wednesday when a Maricopa County judge refused to throw out a defamation lawsuit brought against the Arizona Republican by an election official whom she ...