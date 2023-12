Salernitana | ufficiale la separazione da De Sanctis | «Resterò legato a Salerno»

L'ultimo precedenterisale al gennaio 2022, quando finì in parità per 1 - 1 con i gol di ... Frosinone 19; Genoa e Sassuolo 16; Cagliari e Udinese 13; Empoli 12; Verona 11;8.Sarà un venerdì sera frizzante quello che aspetta all'Arechi di Salerno dove laospita il Milan . Pippo Inzaghi ritrova il suo passato. Primada dirigente per Zlatan Ibrahimovic dall'altro lato. Due bomber che hanno fatto la storia del Milan. Se i padroni di ...Buonasera e benvenuti allo Stadio Arechi di Salerno da Roberto Sarrocco e dalla redazione di Ts. Tra pochissimo in campo la Salernitana di Inzaghi sfiderà il Milan di Pioli, in quella che ...Questo Salernitana-Milan sarà ricordato come la prima partita ufficiale a cui Z ha preso parte nel suo nuovo vestito. Che, a occhio e croce, in questo primo periodo gli va un po' stretto. Basta ...