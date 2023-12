Salernitana | ufficiale la risoluzione di contratto con De Sanctis

1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il Sig. Morgan De Sanctis ", si legge sul sitodel club, che aveva affidato il ruolo di direttore ...La, dopo il ritorno in dirigenza di Walter Sabatini, ha ufficializzato l'addio di Morgan De Sanctis Di seguito il comunicato dellasull'addio di Morgan De Sanctis, nominato come nuovo direttore generale. ...II club granata, tramite un comunicato, rende nota la separazione con il direttore sportivo sostituito da Sabatini: "Grazie per l'anno e mezzo trascorso insieme" ...Come anticipato nei giorni scorsi, è arrivato al capolinea il rapporto tra Morgan De Sanctis e la Salernitana con il passaggio di consegne a Walter Sabatini che ha fatto ritorno a ...