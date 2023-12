Salernitana | Pippo Inzaghi si gioca la panchina contro il suo Milan

(Di venerdì 22 dicembre 2023) I rossoneri devono vincere per non perdere il treno scudetto. I campani, ultimi in classifica, devono dare una scossa alla stagione, prima che sia troppo tardi

Inzaghi deve rinunciare a Maggiore squalificato. Davanti gioca Dia. Match in programma venerdì alle 20.45 SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀPortiere: COSTIL Terzino destro: DANILIUC ...Ritorna Walter Sabatini: è il nuov dg granata Le probabili formazioni(4 - 3 - 2 - 1): Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Bohinen, Kastanos; Dia, Candreva; Simy. In ...I rossoneri devono vincere per non perdere il treno scudetto. I campani, ultimi in classifica, devono dare una scossa alla stagione, prima che sia troppo tardi ...I rossoneri stasera tornano in campo a Salerno per cercare di dare continuità alle ultime 2 vittorie. La Salernitana ultima in classifica ospita un Milan in cerca di conferme. La squadra di Pippo Inza ...