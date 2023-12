Salernitana-Milan | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di venerdì 22 dicembre 2023)è una partita della diciassettesima giornata diA e si gioca venerdì alle 20:45:, tv,. Nel derby lombardo con il Monza serviva una reazione dopo la dolorosa eliminazione dalla Champions League ed ilnon ha tradito le attese. I rossoneri hanno fatto un sol boccone della squadra di Raffaele Palladino (3-0), conquistando la terza vittoria nelle ultime quattro partite tra coppa e campionato. Reijnders – IlVeggente.it (Lapresse)Una vittoria che non è mai stata in discussione: oltre agli acquisti estivi Reijnders e Okafor, ha fatto festa anche il classe ’05 Simic, gettato nella mischia da Stefano Pioli per ovviare all’ormai costante emergenza difensiva. Il successo sui brianzoli è una ...