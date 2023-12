Salernitana-Milan | Serie A | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ultima chiamata Scudetto per il, che non può permettersi ulteriori passi falsi se vuole continuare a credere in una rimonta verso la vetta. Con una vittoria oggi i rossoneri andrebbero a mettere pressione ad Inter e Juve, impegnate domani rispettivamente contro Lecce e Frosinone, ma dovranno prima fare i conti con ladi Pippo Inzaghi, assetata di punti per abbandonare l’ultima piazza e tentare la risalita verso la salvezza. Il fischio d’inizio a, valevole per la 17esima giornata diA, è in programma alle ore 20:45 di questa sera allo Stadio Arechi di Salerno. Il momento delle due squadre Una stagione più difficile del previsto per la, che ad inizio stagione mai si sarebbe aspettata di trovarsi in ultima posizione con 8 punti ...

SERIE A, LE PARTITE DELLA 17° GIORNATA Venerdì 22 dicembre ore 18.30: Sassuolo - Genoa ore 18.30: Empoli - Lazio ore 20.45: Monza - Fiorentina ore 20.45:Sabato 23 dicembre ore 12.30: Frosinone - Juventus ore 15.00: Torino - Udinese ore 15.00: Bologna - Atalanta ore 18.00: Inter - Lecce ore 18.00: Verona - Cagliari ore 20.45: ...Ha ripreso a correre anche l'Atalanta, che dopo la sconfitta con il Torino ha inanellato 3 vittorie di fila (in campionato e Rakow in Europa League) riagganciandosi al treno per ...I rossoneri stasera tornano in campo a Salerno per cercare di dare continuità alle ultime 2 vittorie. La Salernitana ultima in classifica ospita un Milan in cerca di conferme. La squadra di Pippo Inza ...Filippo Inzaghi è in bilico. Si gioca la panchina con parte del suo passato. Affronterà il Milan con la sua Salernitana, squadra in grande diff ...