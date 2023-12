Salernitana-Milan | problemi fisici per Kjaer | esce all’intervallo | dentro ancora Simic

(Di venerdì 22 dicembre 2023)per Simondie il difensore danese è costretto a uscire. Pioli decide di cambiare il suo centrale, al rientro dall’infortunio col Monza e dunque non al meglio nemmeno oggi all’Arechi, e per degli acciacchi lascia il campo in favore di, di nuovo subentrato come cinque giorni fa. Da capire se perci sia un vero e proprio infortunio o se si tratti esclusivamente di un affanno fisico per via della lunga inattività. SportFace.

, Calabria nel mirino: 'Mi infastidisce'Ecco allora c'è chi viene infastidito soltanto dalla presenza Calabria, senza quindi nessun legame con la sua prestazione in campo. Ma non ...Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Monza - Fiorentina e, in programma alle 20.45L'insolito turno prenatalizio della Serie A prevede due gare in contemporanea alle 20.45: Monza - Fiorentina e. Valide per la ...Tra pochissimo in campo la Salernitana di Inzaghi sfiderà il Milan di Pioli, in quella che rappresenterà la prima gara della nuova era Sabatini. Diamo uno sguardo alle formazioni scelte dai due ...Salernitana-Milan in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita valida per la 17esima giornata della Serie A 2023/2024. Dopo la… Leggi ...