Salernitana-Milan oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per la diciassettesima giornata di. I granata sono ancora fermi a una sola vittoria in campionato e sono reduci da tre sconfitte consecutive. Cambio anche in dirigenza, con Walter Sabatini che andrà a sostituire Morgan de Sanctis come responsabile dell’area tecnica. Ma questa sera a parlare sarà il campo e a Salerno arriva unin fiducia dopo il netto 3-0 ai danni del Monza. La sfida è in programma, venerdì 22 dicembre alle ore 20:45 all’Arechi.sulla piattaforma Dazn e tramite ilZona Dazn (previo attivazione) su Sky. SportFace.