Salernitana-Milan LIVE 1-1 | granata pericolosi in ripartenza

(Di venerdì 22 dicembre 2023) All’Arechi, il match valido per la 17esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Arechi,si affrontano nel match valido per la 17esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.1-1: sintesi e moviola 1? Inizia il match 2? Gioco fermo, Doveri a colloquio con il Var per un possibile tocco di braccio di Fazio sul tiro di Leao. Niente di irregolare 5? Ancora pericoloso Leao, il portoghese si mette in proprio e calcia dalla distanza, fuori di poco 6? Occasione Dia. L’attaccante dellasfrutta un tiro uscito male di un compagno e si ritrova la palla dentro l’area di rigore e calcia di primo, Maignan allunga in ...

infortunio muscolare per Boulaye Dia in Salernitana-Milan . L’uomo più pericoloso dei campani sente tirare il flessore un minuto dopo il ritorno in ... (sportface)

Si chiude sul punteggio di 1 - 1 il primo tempo di, anticipo della 17/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Arechi' di Salerno. Al vantaggio rossonero con Tomori al 17', replica al 42' Fazio.Problemi fisici per Simon Kjaer all'intervallo die il difensore danese è costretto a uscire. Pioli decide di cambiare il suo centrale, al rientro dall'infortunio col Monza e dunque non al meglio nemmeno oggi all'Arechi, e per ...Salerno, 22 dic. - (Adnkronos) - Si chiude sul punteggio di 1-1 il primo tempo di Salernitana-Milan, anticipo della 17/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Arechi' di Salerno.Tra pochissimo in campo la Salernitana di Inzaghi sfiderà il Milan di Pioli, in quella che rappresenterà la prima gara della nuova era Sabatini. Diamo uno sguardo alle formazioni scelte dai due ...