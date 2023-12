Salernitana-Milan | ecco i convocati di Inzaghi | manca Ochoa

I rossoneri devono vincere per non perdere il treno scudetto. I campani, ultimi in classifica, devono dare una scossa alla stagione, prima che sia ... (ilgiornale)

Ecco lea probabili formazioni del Milan e della Salernitana. Zero dubbi per Pioli. Bennacer torna titolare dopo mesi . In difesa Kjaer (pianetamilan)

Il Milan affronta la Salernitana ultima in classifica, ma per la proprietà è già tempo di bilanci. "Come tutti voi, non sono soddisfatto della nostra ... (247.libero)

Commenta per primo In vista della sfida casalinga contro il, l'allenatore dellaFilippo Inzaghi ha diramato la lista dei convocati . Assenti Ochoa e lo squalificato Maggiore. Portieri : Costil, Fiorillo, Salvati; Difensori : Bradaric, Bronn, ...Ilaffronta laultima in classifica, ma per la proprietà è già tempo di bilanci. "Come tutti voi, non sono soddisfatto della nostra attuale posizione in Serie A o della Champions League ...Altrimenti il "sinallagma" resterà soltanto teoria. Perchè, nel rispetto di ogni opinione, tutti vogliamo il bene della Salernitana. Stasera tutti allo stadio per spingere la nostra squadra del cuore, ...Scopri dove vedere la diciassettesima giornata di Serie A 2023 - 2024 in TV, smartphone, computer e streaming. Ecco quali sono i big match ...