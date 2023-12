Salernitana-Milan | Bierhoff e Leonardo firmarono la prima vittoria del Diavolo in terra campana

Il Milan affronta la Salernitana ultima in classifica, ma per la proprietà è già tempo di bilanci. "Come tutti voi, non sono soddisfatto della nostra ... (247.libero)

Le Quote di Salernitana-Milan ci mostrano, come era assolutamente prevedibile, la netta preferenza dei bookmakers per la squadra di Stefano Pioli. ... (dailymilan)

Filippo Inzaghi, allenatore della, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match contro ilFilippo Inzaghi, allenatore della, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match di questa sera alle 20:45 contro il. Assenti lo squalificato Giulio Maggiore ...Poi spazio a Monza - Fiorentina e, alle 20.45. Sabato toccherà a tutte le altre, con l'Inter che ospiterà il Lecce, e la Juventus che andrà a far visita al Frosinone. SERIE A, ...Allo stadio "Arechi" va in scena l'anticipo della diciassettesima giornata di Serie A di questo venerdì sera tra Salernitana e Milan, in programma alle 20:45. Non una sfida qualunque per il tecnico ...Milan all’Arechi (inizio alle 20,45) e Salernitana obbligata a tentare l’impresa. Non si sa se in tribuna ci sarà il neo direttore generale Walter Sabatini. Il dg ieri era annunciato a… Leggi ...