Salernitana-Milan 2-2 | Jovic salva i rossoneri dall’ennesimo passo falso

(Di venerdì 22 dicembre 2023) All’Arechi, il match valido per la 17esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’Arechi,si affrontano nel match valido per la 17esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.2-2: sintesi e moviola 1? Inizia il match 2? Gioco fermo, Doveri a colloquio con il Var per un possibile tocco di braccio di Fazio sul tiro di Leao. Niente di irregolare 5? Ancora pericoloso Leao, il portoghese si mette in proprio e calcia dalla distanza, fuori di poco 6? Occasione Dia. L’attaccante dellasfrutta un tiro uscito male di un compagno e si ritrova la palla dentro l’area di rigore e calcia di primo, Maignan allunga in angolo 10? Ritmi ...

Ennesimo infortunio in casa. Fikayo Tomori, infatti, ha accusato un problema muscolare in occasione del gol del 2 - 1 della. Il difensore del(autore del gol dei rossoneri) è stato poi costretto al cambio e al suo posto Pioli ha mandato in campo ...Commenta per primo Ancora un infortunio muscolare in casa. Poco prima della rete del 2 - 1 di Candreva, Fikayo Tomori ha accusato un problema al ... con il centrale inglese a terra, la...Si sono conclusi i primi tempi delle sfide delle 20,45, ovvero Monza-Fiorentina e Salernitana-Milan, validi per la diciassettesima giornata di Serie A. I viola stanno conducendo per 1-0 sui brianzoli ...è definito imbarazzante Il Milan sta vincendo a Salerno contro la Salernitana grazie ad una rete di Tomori. I rossoneri non stanno facendo un passeggiata all’Arechi con la formazione di Inzaghi che si ...