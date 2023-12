Salernitana-Milan 2-2 | highlights VIDEO Serie A | pagelle e moviola

(Di venerdì 22 dicembre 2023), ecco ilcon glie le azioni salienti del match serale di venerdì 22 dicembre diA, con gli episodi dae le. Ladi Pippo Inzaghi, ultima in classifica, ospita ildi Pioli per l’anticipo della diciassettesima giornata diA. Pioli cerca una vittoria in trasferta in campionato a oltre due mesi e mezzo di distanza dall’ultima gara vinta lontana dao (e cioè da Genoa-, finita 0-1, il 7 ottobre scorso). Maignan (LaPresse) Tommaso Pobega e Yunus Musah sono infortunati e indisponibili a centrocampo. Davanti manca invece Noah Okafor. Per questo il tecnico rossonero deve dare ancora spazio ancora a ...

Al 33'scoperto in difesa eche si trova con spazi interessanti in attacco: la palla viene scaricata a Candreva che rientra sul mancino e calcia dal limite, non trovando lo specchio ...Tante emozioni tra, gara finita 2 - 2. Rossoneri in vantaggio con Tomori (che abbandona poi il campo per un problema muscolare). I padroni di casa ribaltano la partita con le reti di Fazio e Candreva,...All'Arechi tra Salernitana e Milan finisce 2-2. I rossoneri raccolgono un punto in extremis davanti agli occhi di Ibrahimovic, alla sua prima in tribuna nel suo nuovo ruolo. Il primo tempo è ...La Salernitana sfiora l'impresa contro il Milan ma alla fine porta a casa un 2-2 che comunque pesa tanto in chiave salvezza. Rallenta, invece, la squadra rossonera che riesce ad acciuffare il pari sol ...