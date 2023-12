Salernitana-Milan 2-2 | cronaca e tabellino del match

(Di venerdì 22 dicembre 2023), ecco lae ildel. I rossoneri si salvano nel finale grazie alla rete di Jovic contro l’ultima in classifica. Termina 2-2 iltranell’anticipo della 17^ giornata di Serie A.divertente e ricco di emozioni, con i rossoneri che hanno trovato la rete del vantaggio con Tomori al 17?. I granata acquistano fiducia con il passare dei minuti e trovano il pareggio su azione di corner con Fazio, al primo gol stagionale. La squadra di Inzaghi passa avanti nella ripresa con Candreva, migliore in campo e uomo più pericoloso dei suoi, che beffa un Maignan praticamente perfetto fino a quel momento. Comincia poi il forcing del Diavolo, che trova il pareggio definitivo al 90? con ...

Ecco le parole di Pioli in conferenza stampa al termine di Salernitana-Milan : «Questo pareggio lascia rimpianti, come tante volte in questa ... ()

Non tanto, o meglio, non solo per il pari rimediato in extremis sul campo dellaultima ... COMPARAZIONE QUOTE THIAGO MOTTA PROSSIMO ALLENATORE4.50 PIÙ INFO 4.00 PIÙ INFO Info in ...CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 41; Juventus 40*;32; Bologna 28; Napoli e Fiorentina 27; ... Frosinone 19*; Genoa 19*; Sassuolo* 16; Cagliari e Udinese 13; Empoli* 12; Verona 11;Pioli, quindi, può rischiare il posto insieme a qualche membro dello staff. Ignazio Abate, allenatore della Primavera, sarebbe la soluzione interna che però sembra essere un salto nel vuoto nel breve ...Inter 41; Juventus 40; Milan 33; Fiorentina 30; Bologna 28; Napoli 27; Atalanta 26; Roma 25; Lazio 24; Torino 23; Monza 21; Lecce 20; Frosinone e Genoa 19; Sassuolo16 ...