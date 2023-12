Salernitana | cambio in dirigenza a poche ora dal Milan | saluta De Sanctis

Il Napoli punta Mazzocchi della Salernitana per rinforzare la difesa a gennaio, De Laurentiis ha contattato Iervolino proponendo lo scambio con ... (napolipiu)

L’ idea è quella dello scambio , le due società stanno trattando per una possibile operazione già nel mercato di gennaio In vista della finestra di ... (spazionapoli)

Napoli , no di Zanoli alla Salernitana Il Napoli è fortemente interessato al difensore della Salernitana Pasquale Mazzocchi , tanto da pensare ... (forzazzurri)

L'Inter farà un attaccante a gennaio perché le riserve del tandem Lautaro-Thuram non convincono. Secondo Libero c'è... (calciomercato)

che balla sempre tra difesa a 3 o linea a 4. Mazzocchi potrebbe tornare a destra con ... salvo sorprese, un solodi formazione: Allegri infatti ha recuperato a pieno Rabiot che sarà ...... rispetto ai primi disastrosi mesi di campionato ildi passo, in parte, c'è stato e Baroni ...di Ranieri ha conquistato finora a malapena due punti ed è una delle tre insieme ae ...Milan all’Arechi (inizio alle 20,45) e Salernitana obbligata a tentare l’impresa. Non si sa se in tribuna ci sarà il neo direttore generale Walter Sabatini. Il dg ieri era annunciato a… Leggi ...Si separano le strade di Morgan De Sanctis e della Salernitana: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il Sig. Morgan De Sanctis", si legge sul ...