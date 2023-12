Safilo interrompe l' accordo di licenza con Chiara Ferragni

Leggi su panorama

(Di venerdì 22 dicembre 2023)Group non produrrà più gli occhiali per: in una breve nota, il gruppo veneto ha infatti comunicato «l’interruzione dell’diper il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear a marchio, a seguito di violazione di impegni contrattuali assunti dalla titolare del marchio». «Impegni» che non sono specificati, e che forse potrebbero avere a che fare con la multa da oltre un milione di euro comminata dall’Autorità garante alle società che fanno capo all’imprenditrice digitale per la vicenda dei pandori Balocco griffati. Una fonte interpellata dall’agenzia Reuters ha confermato che la decisione diè legata alle clausole di «buona condotta» invocate dopo la decisione della ...