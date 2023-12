Sabaudia | maltrattatamenti in famiglia | divieto di avvicinamento alla coniuge per un 61enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Il soggetto era già noto alle autorità ma, nonostante i precedenti, i carabinieri della stazione disono dovuti nuovamente intervenire a suo carico per le accuse di maltrattamenti in. Misure cautelari per undiche nel pomeriggio del 21 dicembre è stato rintracciato dai carabinieri per atteggiamenti ai danni della. Ieri pomeriggio a, in provincia di Latina, i carabinieri della stazione locale, hanno dato esecuzione dell’ordinanza dispositiva finalizzata all’applicazione della misura cautelare verso un uomo del posto, responsabile di aver avuto nei confronti della moglie atteggiamenti violenti e criminosi. Arrestato per maltrattamenti in– ilcorrieredellacitta.com: ...