Running | Nadia Battocletti al via nella Boclassic di San Silvestro

Al femminile riflettori puntati suBattocletti (Fiamme Azzurre) che pochi giorni fa, sul fango di Bruxelles, è diventata la prima azzurra a salire sul podio (argento per lei) nella categoria ...Al passaggio degli 810 msi porta già nelle posizioni che contano del gruppo di testa in compagnia delle altre protagoniste annunciate, come la campionessa in carica e la britannica Jessica ...In a place that has long defined great, gritty basketball in Portage County, undefeated Rootstown was both great and gritty to top host Southeast.Nadia Bartel knows a thing or two about running a successful brand as one of the founders behind fashion label Henne.