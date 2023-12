Ruggi | Babbo Natale consegna i doni ai bimbi del reparto di pediatria

(Di venerdì 22 dicembre 2023)con sorrisi e tanta gioiosa commozione per i piccoli pazienti, ospiti deldidell’Ospedale San Giovanni di Dio ed’Aragona, che nei giorni scorsi hanno ricevuto giocattoli acquistati grazie alla raccolta fondi che il personale della Prefettura di Salerno ha avviato dagli inizi del mese di dicembre. Ladeiè stata effettuata all’interno delgrazie all’accoglienza della Direzione Generale ospedaliera e del Primario e personale sanitario. La raccolta è stata sostenuta dal Prefetto di Salerno Francesco Esposito, che, in questo suo primo anno in provincia, ha voluto simbolicamente abbracciare con un pensiero augurale i bambini che non trascorreranno le festività natalizie nel calore della propria casa. Ha ...

