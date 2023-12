Rugby | Viadana e Valorugby vittoriose negli anticipi del nono turno della Serie A élite

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Si sono disputati dueper la nona ed ultima giornata del girone d’andatamaschile 2023-2024 di: il ValoEmilia supera i Sitav Lyons per 36-28, con entrambe le formazioni che incamerano il bonus offensivo, mentre il1970 regola l’HBS Colorno per 29-18, in un match che non vede l’assegnazione di punti di bonus. Il derby del Po premia il, che almeno per due giorni resterà in vetta alla classifica in solitaria in attesa del derby d’Italia tra Petrarcae Femi-CZ Rovigo, in programma domenica 24. Il derby emiliano, invece, premia i Diavoli del Valo, che puntellano il sesto posto, portandosi a ridosso ...

