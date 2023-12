Rugby | la formazione delle Zebre per il derby con il Benetton Treviso in URC

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Si disputa sabato 23 dicembre, in pieno periodo natalizio, il tradizionaleitaliano di UnitedChampionship: leospitano al Lanfranchi di Parma il. Compagine di casa che parte leggermente sfavorita ma punta a sorprendere i rivali connazionali. Oggi Fabio Roselli ha annunciato il proprio XV commentando così: “Sappiamo che ilarriva al primocon confidenza, visto il loro inizio di stagione così positivo in termini di risultati. Anche lestanno crescendo settimana dopo settimana: arriviamo alla sfida di sabato fortemente consapevoli che possiamo competere alla pari per la vittoria”. Andiamo a scoprire il XV...

In vista del match del secondo turno del WXV 2 2023 di Rugby femminile , in cui l’Italia affronterà all’Athlone Sports Stadium di Cape Town le ... (oasport)

Il periodo a cavallo tra Natale e l'anno nuovo è caratterizzato dai derby nello United... Ladei Leoni Lo staff tecnico dei Leoni, diretto da Marco Bortolami, per ladi ...... gara valida per l'ottavo turno di UnitedChampionship (in diretta su Sky Sport Arena a ... LADELLE ZEBRE: 15 - Lorenzo PANI 14 - Pierre BRUNO 13 - Fetuli PAEA 12 - Enrico LUCCHIN 11 - ...Si disputa sabato 23 dicembre, in pieno periodo natalizio, il tradizionale rugby italiano di United Rugby Championship: le Zebre ospitano al Lanfranchi di Parma il Benetton Treviso. Compagine di casa ...Tutto pronto per il primo derby stagionale nello United Rugby Championship, ovviamente programmato nel periodo natalizio. Appuntamento al Lanfranchi di Parma per la sfida tra le Zebre ed il Benetton T ...