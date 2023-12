Rugby | la formazione del Benetton Treviso per il derby natalizio con le Zebre

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Tutto pronto per il primostagionale nello UnitedChampionship, ovviamente programmato nel periodo. Appuntamento al Lanfranchi di Parma per la sfida tra leed il. Gli ospiti hanno annunciato latitolare per l’importante partita tutta tricolore, con un importante ritorno in campo, quello di Tommaso Menoncello, infortunato dallo scorso aprile. Le parole di Marco Bortolami: “Sono state scelte oculate per l’importanza della partita, puntando sui giocatori che so che possono performare al meglio a Parma. La nota positiva è che rientra Menoncello dopo un lungo periodo, si è allenato molto bene nelle ultime settimane”. LADEL15 Rhyno Smith ...

Il periodo a cavallo tra Natale e l'anno nuovo è caratterizzato dai derby nello United... Ladei Leoni Lo staff tecnico dei Leoni, diretto da Marco Bortolami, per ladi ...... gara valida per l'ottavo turno di UnitedChampionship (in diretta su Sky Sport Arena a ... LADELLE ZEBRE: 15 - Lorenzo PANI 14 - Pierre BRUNO 13 - Fetuli PAEA 12 - Enrico LUCCHIN 11 - ...Tutto pronto per il primo derby stagionale nello United Rugby Championship, ovviamente programmato nel periodo natalizio. Appuntamento al Lanfranchi di Parma per la sfida tra le Zebre ed il Benetton T ...Allo Stadio Zaffanella di Viadana venerdì 22 alle ore 19,30 andrà in scena il sentito derby tra il Rugby Viadana 1970 e il Rugby Colorno ... Non vi deluderemo!” Ecco dunque la formazione anti-Colorno ...