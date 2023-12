Rudy Giuliani | l’ex sindaco di New York dichiara bancarotta | sul lastrico dopo aver pagato 148 milioni di risarcimento per diffamazione

(Di venerdì 22 dicembre 2023), exdi Newnonché avvocato di fiducia di Donald Trump, hatopochi giorniessere stato condannato al pagamento di 148di dollari diper. La condanna è scaturita da accuse infondate di brogli elettorali in Georgia nei confronti di due ex scrutatrici di Atlanta, da lui avanzate in qualità di legale di Trump nelle elezioni presidenziali americane vinte da Joe Biden nel 2020. L’enorme somma delsi aggiunge a una lunga lista di debiti chesi trova ora impossibilitato a coprire, in particolare le spese legali accumulate durante i vari procedimenti intentati contro di lui. Cause che ...

