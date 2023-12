Ruba cellulare e chiede soldi per restituirlo | Arrestato 38enne

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 dicembre 2023) I Carabinieri della Stazione Roma Torpignattara, di intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hannounstraniero, senza occupazione e con precedenti, gravemente indiziato del reato di tentata estorsione. A seguito di una richiesta giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti in via Casilina incrocio via Acqua Bullicante, dove un 24enne italiano ha denunciato che, poco prima, mentre si trovava fermo con la propria autovettura presso il distributore di carburante per effettuare rifornimento, un uomo a lui sconosciuto era riuscito argli lo smartphone, custodito nel veicolo per poi allontanarsi. La vittima, utilizzando poi il telefono di un familiare, ha provato a contattare la sua utenza telefonica ricevendo risposta da un uomo che gli riva la somma di 500 euro in cambio della ...