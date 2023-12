Rosy Chin e Anita sparlano di Federico durante la notte | lui sente tutto

Rosanna Fratello ha discusso con Rosy Chin e con altri inquilini della casa del Grande Fratello 2023 , con molti che non hanno apprezzato la pessima ... (anticipazionitv)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

( fonte : www.grandefratello.mediaset.it) Scontro tra Federico eHits: 0Tempo di confessioni per Monia La Ferrera nella Casa del Grande Fratello . Interpellata da, la nuova concorrente del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha deciso di rompere il silenzio e parlare del rapporto che la lega a Massimiliano Varrese . La rivelazione ...Tensione nella casa del Grande Fratello. In mattinata, Federico Massaro ha avuto uno scontro con Rosy Chin. Mentre era in bagno a prepararsi, la concorrente lo avrebbe bagnato senza volerlo. Il ...Nonostante le scuse, pare che Massimiliano ci sia cascato di nuovo e che abbia infranto il patto con Alfonso Signorini: cosa accadrà questa volta