Rossetto rosso | le regole dell' armocromia per sceglierlo giusto

Ne basta una passata per dare al look una sferzata di energia e vivacità. L'applicazione? Ognuno ha la propria tecnica , compresa J Lo che in un video ... (vanityfair)

Al concerto di beneficenza DIVAS Simply Singing, Sharon Stone brilla come nessun’altra. Grazie all’abito argento da diva e al nuovo hair look ... (iodonna)

Frasi e apprezzamenti inappropriati alle allieve. Di questo deve rispondere in tribunale a Torino un insegnante di religione in un liceo. Gli episodi ... (feedpress.me)

Storia del rossetto rosso - simbolo di emancipazione e lotta alla violenza contro le donne

Per i “profani” è solo un accessorio di make up, per le addette ai lavori il tocco in grado, da solo, di esaltare un trucco e di rendere un volto ... (robadadonne)