Roma | scontri tra polizia e studenti in piazza Montecitorio

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Un corteo non autorizzato disi è spostato dal Pantheon alladi, provando a raggiungere la Camera e Palazzo Chigi. Alcune decine di ragazzi sono stati caricati e bloccati dallain tenuta anti sommossa. La manifestazione era stata annunciata per le 17 sulladel Pantheon con lo slogan, riportato anche su alcuni manifesti. "Dalle scuole occupate alle strade. Non ci avete ascoltato, bruciamo tutto". "Sono entrati di lato e ci hanno caricato, mi hanno dato una manganellata in testa e una su una mano", racconta una adolescente a LaPresse. "Ci hanno manganellato senza motivo", dice un'altra ragazzza . La posizione di alcunifermati, per aver forzato il blocco della, è al vaglio degli agenti che hanno bloccato i ...

