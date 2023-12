Roma | protesta degli studenti davanti alla Camera | cariche della polizia

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Una manifestazione di alcune decine disi è svolta adei deputati. Laha chiuso l’ingresso di piazza del Parlamento, che è stata presidiata da numerosi agenti in tenuta antisommossa, mentre i manifestanti hanno acceso fumogeni e hanno scandito cori contro le forze dell’ordine. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa. Proteste studentesche nelle scuole disi autodenunciano per le occupazioni: si valutano provvedimenti disciplinari verso i ragazzicontro gli“Andiamo verso il ministero dell’istruzione”, ha urlato uno dei manifestanti al megafono, mentre il corteo ha ...

Subbuglio tra i tifosi della Roma per l’ipotesi di calciomercato che vorrebbe l’arrivo di Leonardo Bonucci in maglia giallorossa. L’emergenza ... ()

I ragazzi, che aderiscono alla rete 'scuola e lotta' chiedono di istituire un tavolo al ministero per discutere della riforma Valditara. La riproduzione è espressamente riservataSul posto, all'inizio della, hanno acceso qualche fumogeno. La manifestazione, secondo le forze dell'ordine, non era autorizzata. La Polizia ha chiuso l'ingresso di Piazza del Parlamento, ...Una manifestazione di alcune decine di studenti si è svolta a Roma, davanti alla Camera dei deputati ... Ad organizzarla, il coordinamento autonomo romano per protestare, dicono i manifestanti, contro ...Rai ed i suoi 778 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ...