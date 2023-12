Roma – Napoli | qualche problema per Mourinho

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 22 dicembre 2023) La, in vista del match di domani sera contro il, potrebbe averedi formazione. Sicuramentedarà dettagli nella conferenza delle 12.30, ma ci sono problemi per Mancini e delle novità su Dybala., dubbio Mancini E’ la Gazzetta dello Sport a parlare del difensore giallorosso. Queste le parole della rosea: “Nonostante la gestione oculata che sta facendo José, i problemi di pubalgia di Gianluca Mancini non accennano a diminuire. Per questo non è ancora certa la presenza dell’azzurra nella sfida di domani contro il, nonostante il difensore sia uno che sappia stringere i denti. Qualora Mancini, però, fosse costretto a gettare la spugna, nonostante il rientro fra i ...