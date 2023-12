Roma-Napoli | le ultime dall’infermeria | in quattro out con i giallorossi

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 22 dicembre 2023)in emergenza contro la: Lindstrom e Contini out, incognite su Olivera ed Elmas.sulle condizioni e futuro della squadra azzurra. Ilsi trova in una situazione di emergenza in vista della sfida contro la, programmata per domani all’Olimpico, valida per la 17esima giornata di Serie A. La squadra azzurra, durante l’allenamento di oggi all’SSCN Konami Training Center, ha dovuto fare i conti con le assenze di due elementi: Jesper Lindstrom e Nikita Contini. Il sito ufficiale delha messo in evidenza la delicata situazione degli infortunati, concentrandosi sulle condizioni di Lindstrom e Contini. Il primo, alle prese con una lombalgia, è stato costretto a svolgere lavoro in palestra, rendendo incerta la sua presenza nella sfida contro i ...