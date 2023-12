Roma-Napoli | infortunio per Lindstrom mentre Contini influenzato

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Alla vigilia della della partitaWalter Mazzarri pensa al sostituto diperfonte foto AreaDomani ilaffronterà laallo Stadio Olimpico per la 17ma giornata del Campionato di Serie A. Questa mattina i nostri azzurri si sono ritrovati a Castel Volturno per la seduta di allenamento e rifinire la preparazione per la partita. Report allenamento Ecco il report dell’allenamento di questa mattina dal Konami Training Center: La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in esercizi di rapidità, seduta tecnico tattica e partitina in chiusura. ...